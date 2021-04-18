НАД БУХТОЙ ГЕЛЕНДЖИКА ЗАМЕЧЕНЫ «АМФИБИЯ» И ВЕРТОЛЕТЫ

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Авиационные и спасательные подразделения МЧС России проводят ежегодные учения.

Главная задача таких учений – отработка по спасению пострадавших на различных водных объектах. Если летные подразделения оттачивают мастерство управления воздушными суднами, то спасатели – алгоритм действий и новое оборудование, которое планируют взять на вооружение.

Геленджик как место временного базирования сил МЧС выбран не случайно.

- До этого тренировочные занятия мы организовывали в Крыму, но так как на курорте очень хорошая и удобная база, то уже третий год подряд мы проводим сборы в Геленджике, - отметил один из организаторов учений, летчик с многолетним стажем Адиль Балашов.

В учениях одновременно принимают участие порядка 60 человек. Это летные подразделения всех авиационно-спасательных центров России из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Жуковского, Хабаровска и Красноярска, а также специалисты спасательных центров «Вытегра», «Крым-СПАС», Южного регионального поисково-спасательного отряда и отряд «Центро-СПАС».

Кроме людей, в учениях задействованы два вертолета МИ-8 и самолет Б-200 ЧС «Амфибия». Кстати. Именно «Амфибия» придает особой зрелищности учениям. Это воздушное судно, способное проводить взлет и посадку с воды, а также глиссирование. Это техническая особенность Б-200: скользя по поверхности воды на скорости 130-180 км в час, он, при помощи ковшей, всего за 12-15 секунд заполняет баки объемом 12 тонн и тут же отправляется на тушение крупных пожаров. Также его используют для спасения людей на воде, если ЧС случилась далеко от суши. В противном случае к этому привлекают вертолеты.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик