В порту Новороссийска реконструируют внутреннюю акваторию

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Эксперты Главгосэкспертизы России проверили сметную стоимость реконструкции внутренней акватории порта Новороссийск. По итогам проверки выдано положительное заключение.

Морской порт Новороссийск расположен в северо-восточной части Черного моря. Предприятие оказывает услуги по перевалке генеральных, контейнерных, продовольственных грузов и лесоматериалов. Для обеспечения безопасной проводки и швартовки расчетных судов во внутренней гавани порта планируется реконструировать акваторию разворотного круга на подходах к причалам №№ 2, 3, 4, 28А, 28, 29, 30. Проектную документацию и результаты инженерных изысканий на проведение работ Главгосэкспертиза России одобрила в ноябре 2020 года.

В ходе реализации проекта увеличат диаметр разворотного места на входном рейде внутренней акватории порта Новороссийск и реконструируют разворотное место у Лесной пристани для безопасного подхода и отхода расчетного судна. Также планируется реконструировать внутренний судовой ход для проводки расчетного судна между разворотными местами. Отметки акваторий разворотных мест, глубину и ширину внутреннего судового хода доведут до расчетного значения - не менее -13,9 м от «0» порта Новороссийск.

На перспективу развития предприятия предусматривается выделение в отдельный – второй этап работ дноуглубление операционной акватории до отметки -10,2 м от «0» на подходах к причалу № 5, арендуемого АО «Новорослесэкспорт».

При полном развитии общая площадь участков дноуглубления по нижней бровке составит 297 580 кв. м, общий объем дноуглубления – 417 794 куб. м.

Генеральная проектная организация – ООО «Морское строительство и технологии». Застройщик - АО «Новорослесэкспорт».