Краснодарский аэропорт и курорты Краснодарского края свяжет прямое автобусное сообщение

/Транспорт/

По прилету в краевую столицу можно будет уехать в Анапу, Тамань, Ейск и Геленджик прямо от аэропорта. Время отправления автобусов подстраивается под время прилета, чтобы пассажирам не приходилось часами ждать нужный автобус.

Единые стыковочные билеты начали продавать со вчерашнего дня. Рейсы по направлению в Анапу и Геленджик уже работают, в Тамань и Ейск можно будет уехать с 1 июня. В дальнейшем количество рейсов планируют увеличить.

Такое нововведение должно сделать курорты края более доступными. Это совершенно точно сэкономит время туристов и избавит их от необходимости продумывать маршрут на перекладных. Обещают, что единые билеты будут более выгодными и в финансовом плане.

Источник: @Наивный лис