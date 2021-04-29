Ретро-поезд «Победа» отправится  в путь по Северо-Кавказской железной дороге 29 апреля

/Транспорт/

29 апреля на полигоне СКЖД начнет курсировать ретро-поезд «Победа». В этом году он сделает продолжительные остановки на 7 станциях: Тихорецкая, Минеральные Воды, Кавказская, Краснодар-1, Новороссийск, Таганрог-1 и Ростов-Главный.

Во время стоянок поезда на перронах станций будет развернута выставочная экспозиция, приуроченная к празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Жители городов, через которые пройдет состав, смогут побывать в вагоне-теплушке и в будке машиниста.

Ретро-поезд «Победа» сформирован из исторического подвижного состава времен Великой Отечественной войны: крытых товарных вагонов (теплушек), платформы (для перевозок военной техники), салона-вагона. Вести состав будут два паровоза серий ФД20-2109 и Эр739-99. Вся техника из экспозиции музея железнодорожной техники СКЖД.

Расписание прибытия поезда «Победа» на станции:

- Тихорецкая – 29 апреля в 13:20;

- Минеральные Воды – 30 апреля в 10:00;

- Кавказская – 1 мая в 10:00

- Краснодар-1 – 2 мая в 10:00

- Новороссийск – 3 мая в 09:40

- Таганрог-1 – 5 мая в 12:10

- Ростов-Главный – 6 мая в 11:00.

Источник: пресс-служба СКЖД