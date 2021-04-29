Пропускная способность моста через реку Адерба увеличится в три раза

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В Геленджике полным ходом идёт строительство развязок и реконструкция мостов на федеральной трассе М-4 «Дон».

Работы активно ведутся на всех участках и в рамках запланированного графика.

В районе поворота на с. Дивноморское уже произведён монтаж опор трёх пролётов моста путепровода через реку Адерба. Между опорами устанавливаются несущие балки. В одном пролёте их девять штук, каждая весом порядка 76 тонн. Чтобы выдержать такую колоссальную конструкцию, в основании установлено 62 сваи, они уходят в грунт на глубину 8 метров.

В этом году поток транспорта будет направлен на новый участок моста, состоящий из трех полос движения. Старый мост, по которому осуществляется движение сейчас, будет демонтирован, вместо него построят новую конструкцию, которую впоследствии соединят с уже строящейся. Полностью готовый мост будет шестиполосным.

Также в два раза будет увеличена пропускная способность моста через федеральную трассу на въезде в Геленджик со стороны Дивноморского. Сейчас здесь активно работает тяжёлая техника. Подрядчик расширяет поворотный въезд на мост. Каждый день отсюда вывозится порядка полутора тысячи кубометров скального грунта. В дальнейшем его используют в устройстве дорожного полотна.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик