Первая «Ласточка» отправится из Владикавказа в Туапсе

/Транспорт/

Запуск поезда «Ласточка» № 831/832 сообщением Владикавказ – Туапсе свяжет одним маршрутом несколько субъектов Российской Федерации - Краснодарский край, Республику Адыгея, Ставропольский край, Кабардино-Балкарскую Республики и Республику Северная Осетия – Алания, что существенно повысит транспортную мобильность населения в преддверии летнего сезона.

Так, жители Владикавказа за более короткое время смогут добраться до курортов Черноморского побережья и Кавказских минеральных вод.

В свой первый рейс из Владикавказа поезд отправился 1 мая в 08:00 и прибыл в Туапсе в этот же день в 17:23. Далее поезд будет курсировать по нечетным датам, отправляясь из Владикавказа в 05:50 и прибывая в Туапсе в 15:56. В обратном направлении поезд отправится 2 мая и будет курсировать по четным датам. Из Туапсе «Ласточка» будет отправляться в 11:42 и прибывать во Владикавказ в 21:45.

В пути предусмотрены остановки на таких станциях как Беслан, Муртазово, Котляревская, Прохладная, Аполлонская, Георгиевск, Минеральные Воды, Невинномысская, Армавир, Курганная, Гиагинская, Белореченская, Хадыженская.

Пятивагонные «Ласточки» в комплектации «Премиум» разработаны специально для комфортабельных перевозок пассажиров на межрегиональных маршрутах. Они оснащены системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, энергосберегающим светодиодным освещением, экологически чистыми туалетными комнатами, системами видеонаблюдения и информационными табло.

В каждом составе предусмотрено 334 места для пассажиров. Для удобства маломобильных пассажиров имеются специальные места.

Приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах и терминалах самообслуживания на вокзалах.

В поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования. Все современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.

Холдинг «РЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки в течение всей поездки. В скоростных поездах, время следования которых не превышает 5 часов, ношение масок пассажирами является обязательным. При необходимости маски и перчатки можно приобрести в вагоне у поездной бригады.

Источник: пресс-служба СКЖД