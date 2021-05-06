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Владимир Синяговский: В Новороссийске реконструируют зерновой терминал до конца 2021 года

Новороссийский зерновой терминал «КСК» намерен реконструировать собственные мощности. Общая сумма инвестиций в проект составит 68 млн долларов (5 млрд руб.).

Соглашение о реконструкции терминала подписали в 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме АО «Зерновой терминал КСК» и администрация Новороссийска.

«На сегодня четыре из пяти этапов строительства уже завершили. Реконструировали причал, береговую транспортерную галерею и трансформаторную подстанцию. Сейчас ведется углубление дна у причала. Общий объем инвестиций составит 4,4 млрд рублей. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность терминала с 2,5 до 4 млн тонн зерна в год, работать с большим количеством зерновых культур без потери эффективности. В результате в Новороссийске появится 40 новых рабочих мест», - отметил член комитета ГД по транспорту и строительству Владимир Синяговский.

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Категория: Новости / Транспорт

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