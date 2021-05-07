«Ласточка» Владикавказ - Туапсе отправилась в первый рейс

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1 мая Владикавказ и Туапсе связала первая «Ласточка». В торжественной церемонии запуска дневного поезда приняли участие начальник СКЖД Сергей Задорин и врио главы Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло.

Как отметил в приветственном слове Сергей Меняйло, начало курсирования «Ласточки» поможет раскрыть республику, улучшить её транспортную доступность для жителей других регионов. Запуск нового маршрута позволит и населению Северной Осетии за более короткое время добираться до курортов Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод.

В свою очередь Сергей Задорин сказал, что «Ласточка» пришла во Владикавказ и связала сразу пять регионов юга страны. И, судя по количеству билетов проданных на первый рейс, дневной поезд нужен, его ждали пассажиры. Начальник дороги выразил надежду, что состав принесет незабываемые эмоции тем, кто выбреет путешествие именно на этом поезде.

«Ласточка» Владикавказ – Туапсе стала семнадцатым маршрутом дневных поездов на Северо-Кавказской магистрали. Она связала Краснодарский край, Республику Адыгея, Ставропольский край, Кабардино-Балкарскую Республики и Республику Северная Осетия – Алания. И это самый протяженный маршрут дневных поездов на СКЖД.

На направление Владикавказ – Туапсе ходят пятивагонные «Ласточки» в комплектации «Премиум», которые разработаны специально для комфортабельных перевозок пассажиров на межрегиональных маршрутах. Они оснащены системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, энергосберегающим светодиодным освещением, системами видеонаблюдения и информационными табло.

Курсировать дневные поезда на новом направлении будут через день. По нечетным числам из Владикавказа «Ласточки» станут отправляться в 05:50 и прибывать в Туапсе в 15:56. Из Туапсе можно будет уехать по четным числам в 11:42 и прибыть во Владикавказ в 21:45. Время в пути чуть больше 10 часов.

В пути предусмотрены остановки на станциях: Беслан, Муртазово, Котляревская, Прохладная, Аполлонская, Георгиевск, Минеральные Воды, Невинномысская, Армавир, Курганная, Гиагинская, Белореченская, Хадыженская.

Стоит отметить, что до 31 июля 2021 года пассажиры могут приобрести билеты в вагоны 1 класса поезда № 831/832 «Ласточка» Владикавказ – Туапсе со скидкой 35%. Совершить поездку по выгодной цене пассажиры также могут до 31 июля 2021 года.

Источник: пресс-служба СКЖД