Более 1,1 млн тонн грузов дополнительно привлечено на СКЖД Центром продажи услуг в январе-апреле

/Транспорт/

Благодаря работе Центра продажи услуг со станций Северо-Кавказской железной дороги в январе-апреле 2021 года отправлено более 1,1 млн тонн грузов.

При этом на железнодорожный транспорт удалось привлечь более 330 новых клиентов.

Среди наиболее значимых проектов, реализованных при участии ЦПУ, также можно отметить организацию перевозок продукции ООО «Волжского трубопрофильного завода», открывшего в 2020 году свой филиал в Ставропольском крае в целях реализации продукции на Северном Кавказе, а также организации экспортных поставок в страны Средней Азии.

В общей сложности в текущем году центрами продажи услуг обработано 1,5 тыс. обращений, большинство из которых касались предоставления подвижного состава, услуг по погрузке и выгрузке на терминально-складской инфраструктуре СКЖД, а также консультационных услуг, в том числе по организации электронного документооборота.

Обращения поступали через единый федеральный номер 8-800-755-000 и Службу клиентской поддержки сайта ОАО «РЖД».

Центр продажи услуг ОАО «РЖД» на полигоне Северо-Кавказской магистрали был открыт в апреле 2016 года.

Сегодня на СКЖД действует четыре центра продажи услуг: в Ростове-на-Дону, тел. (863) 259-45-48, 259-45-62, 8 988 560 10 93; Краснодаре, тел. (861) 214-80-46, 214-82-88, 8 918 650 10 80; Новороссийске (8617) 768-947, 8 918 650 09 36; Минеральных Водах (87922) 47-6-14, 48-3-05, 8 989 990 12 24.

Источник: пресс-служба СКЖД