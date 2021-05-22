/Транспорт/

До конца мая путешествовать в плацкартных вагонах можно со скидкой до 30%

Пассажиры поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») до 31 мая 2021 года могут оформить билеты на нижние и верхние места плацкартных вагонов со скидкой от 15% до 30%.

Совершать поездки по выгодным ценам можно будет в период с 21 по 31 мая 2021 года. Предложение действует более чем на 200 маршрутах, размер скидки зависит от расположения полки.

Перечень поездов, участвующих в акции и более подробные условия ее проведения доступны на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».

Условия акции не распространяются на покупку билетов по детскому тарифу и тарифу для организованных групп пассажиров.

Оформить проездной документ можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.

Источник: Пресс-служба СКЖД

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Категория: Новости / Транспорт

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