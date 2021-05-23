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Ситуация в аэропорту Минска после посадки самолета, в котором летел Протасевич.

После поступления информации о наличии взрывного устройства борт вынужден был сесть в Минске. По данным СМИ 6 человек остались в Минске и не сели в самолет после осмотра.

По поручению Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета, в котором летел основатель телеграм-канала НЕХТА, в небо был поднят истребитель.

Сейчас МиГ-29 дожидается, пока завершатся необходимые проверочные мероприятия, чтобы сопроводить самолет до границы с Литвой, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Протасевич задержан.

Страны ЕС сделали несколько громких заявлений, требуя тщательной проверки случившегося с самолетом и освобождения оппозиционера.

Фото: Delfi

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Категория: Новости / Транспорт

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