Ситуация в аэропорту Минска после посадки самолета, в котором летел Протасевич.

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После поступления информации о наличии взрывного устройства борт вынужден был сесть в Минске. По данным СМИ 6 человек остались в Минске и не сели в самолет после осмотра.

По поручению Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета, в котором летел основатель телеграм-канала НЕХТА, в небо был поднят истребитель.

Сейчас МиГ-29 дожидается, пока завершатся необходимые проверочные мероприятия, чтобы сопроводить самолет до границы с Литвой, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Протасевич задержан.

Страны ЕС сделали несколько громких заявлений, требуя тщательной проверки случившегося с самолетом и освобождения оппозиционера.

Фото: Delfi