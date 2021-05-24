Власти Новороссийска отчитались о досрочном выполнение ремонта дорог по нацпроекту и объявили новые торги

/Транспорт/

Вот перечень новых лотов:

- ремонт ул. Черняховского от пр. Ленина до дома № 12 обойдется в 11,4 млн руб;

- ул. Рыжова от ул. Глухова до ул. Дзержинского и от ул. Дзержинского до ул. Коммунаров – 13,1 млн;

- ул. Красноармейская от ул. Профсоюзная до ул. Брестской – 20 млн;

- ул. Мысхакское шоссе от ул. Физкультурной до ул. Волгоградской – 78,8 млн;

- ул. Алтайская от ул. 20 лет РККА до ул. Родниковская – 7 млн;

- ул. Новороссийских партизан от ул. Набережная Адм. Серебрякова до ул. Мира, от ул. Мира до ул. Губернского, от ул. Губернского до ул. К.Маркса до ул. Советов – 8,5 млн;

- ул. Мефодиевской от ул. Васенко до дома № 56 – 35,6 млн;

- ул. Суворова от ПК 0+00 (ул. Чапаева) до ПК 8+76 в с. Борисовка – 18,3 млн;

- ул. Виноградная, ул. Механизаторов, ул. 8-я Щель, ул. Восточная – 13,5 млн;

- ул. Аршинцева от ул. Сакко и Ванцетти до ул. Пролетарская и от ул. Пролетарская до ул. Элеваторная – 9 млн.

В 2020 году два контракта по 550 млн руб каждый, достался ООО "Красноармейское ДРСУ". Объединение в один лот всех дорожных работ, должно было вызвать внимание прокуратуры и антимонопольной службы, для проверки на предмет сговора чиновников и подрядчика. Но не вызвало. Тем не менее, ремонт дорог в 2022 году разбит на несколько лотов в соответствии с требованиями законодательства.

Источник: Телеграм-канал