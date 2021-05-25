ГАИ напоминает...

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Сотрудники Госавтоинспекции привлекают внимание водителей и пешеходов, напоминая им о необходимости соблюдения правил дорожной безопасности через специальные громкоговорящие устройства.

В преддверии летних каникул и начала курортного сезона сотрудники ГИБДД несут службу в усиленном режиме.

Профилактическая работа с большими и маленькими участниками дорожного движения практически ежедневно проводится во дворах, парках и на спортивных площадках. Особое внимание автоинспекторы уделяют нерегулируемым пешеходным переходам.

В местах массового скопления людей, а также на участках улично-дорожной сети с высокой плотностью транспортного потока, сотрудники ГИБДД через специальные громкоговорящие устройства, установленные в патрульных автомобилях, призывают соблюдать Правила дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции г. Сочи напоминают водителям о необходимости снижения скорости при приближении к пешеходным переходам, о соблюдении дистанции между транспортными средствами.

Должностные лица ГИБДД обращают внимание пешеходов на то, что пересекать проезжую часть они должны только после того, как убедятся в безопасности. Необходимо посмотреть по сторонам, отвлечься от телефона, взять за руку маленьких детей.

Источник: Пропаганда ОГИБДД г.Сочи