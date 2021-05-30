Внимание, туристов!

/Транспорт/

С 31 мая по 31 октября из-за роста пассажиропотока в некоторых «Ласточках» на участке Имеретинский курорт – Туапсе количество вагонов увеличат до десяти. В связи с этим будут отменены стоянки на ряде остановочных платформ.

Поезд № 6810 Имеретинский курорт – Туапсе, отправляющийся в 18:46 и прибывающий в 22:16, с 31 мая не будет останавливаться на платформах Мамайка, Мамедова Щель, Спутник и Уч-Дере.

На этих же остановочных пунктах с 1 июня и до конца октября отменены стоянки «Ласточки» № 6806 Имеретинский курорт – Туапсе отправлением в 09:27 и прибытием на конечную станцию в 13:09.

С 1 июня отменяется остановка двух «Ласточек» на направлении Туапсе – Имеретинский курорт на платформах Мамайка, Мамедова Щель и Спутник. Это электропоезда № 6805 и № 6809 отправлением из Туапсе в 10:36 и 14:10, прибытием в Имеретинский курорт в 13:56 и 17:31, сообщила пресс-служба СКЖД.

Источник: пресс-служба СКЖД