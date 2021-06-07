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А вот – официальный комментарий РЖД по поводу трагического ДТП в Витязево

5 июня в 12:15 на перегоне Гостагаевская - Анапа  водитель легкового автомобиля «Тойота» выехал на железнодорожный переезд при исправно работающей сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом N152 Москва-Анапа.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП  погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, ещё один пассажир получил травмы и был госпитализирован. Никто из пассажиров поезда не пострадал.

Вследствие ДТП на время до полутора часов задерживаются пассажирские поезда N134 Москва-Анапа и N360 Смоленск-Анапа.

Источник: пресс-служба СКЖД

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Категория: Новости / Транспорт

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