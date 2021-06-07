Около 300 дополнительных пар поездов будет назначено в южном направлении в летний сезон

/Транспорт/

В летний сезон порядка 300 дополнительных пар поездов будет назначено в южном направлении, включая курорты Черноморского побережья и Северного Кавказа. В общей сложности для удовлетворения спроса на поездки холдингом «РЖД» назначаются более 550 дополнительных пар пассажирских поездов. Их количество превышает уровень 2019 года.

В период отпусков наибольшим спросом у пассажиров пользуются поездки из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Мурманска, Самары, Екатеринбурга, Томска, Челябинска и других городов в направлении Анапы, Адлера, Новороссийска, Имеретинского курорта.

Традиционно одной из важнейших задач холдинга «РЖД» станет перевозка детей к местам летнего отдыха. В этом году в путешествие отправятся свыше 300 тыс. детей в составе организованных групп. Для них планируется назначить более 180 специальных рейсов поездов, составы которых будут сформированы из вагонов последних лет постройки, оборудованных биотуалетами, кулерами и кондиционерами. Вагоны, предназначенные для перевозки организованных детских групп, прошли все необходимые проверки специалистами Роспотребнадзора. Установлен строгий контроль за подготовкой составов поездов в рейс, соблюдением графиков движения, организацией питания и медицинским обеспечением.

Источник: пресс-служба СКЖД