Международный день безопасности на железнодорожных переездах прошел на  Северо-Кавказской магистрали   

/Транспорт/

10 июня железнодорожники провели в населенных пунктах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов профилактические акции, приуроченные к Международному дню привлечения внимания к железнодорожным переездам.

Специальные рейды прошли на особо напряженных железнодорожных переездах с участием работников СКЖД, представителей ГИБДД и муниципалитетов.

Они провели осмотр и проверку технического состояния железнодорожных переездов и подходов к ним, а также раздали водителям памятки и листовки, призывающие соблюдать правила дорожного движения.

Представители ГИБДД подчеркнули, что анализ аварийности показывает: практически все ДТП на переездах происходят по вине водителей автотранспортных средств.

Профилактические акции прошли в этот день в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Новороссийске, Майкопе, Белореченске, Абинске, Минеральных Водах, Махачкале, Грозном и в других населенных пунктах Юга России.

Источник: пресс-служба СКЖД