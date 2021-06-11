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Международный день безопасности на железнодорожных переездах прошел на  Северо-Кавказской магистрали   

10 июня железнодорожники провели в населенных пунктах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов профилактические акции, приуроченные к  Международному дню привлечения внимания к железнодорожным переездам.

Специальные рейды прошли на особо напряженных железнодорожных переездах с участием работников СКЖД, представителей ГИБДД и муниципалитетов.

Они провели осмотр и проверку технического состояния железнодорожных переездов и подходов к ним, а также раздали водителям памятки и листовки, призывающие соблюдать правила дорожного движения.

Представители ГИБДД подчеркнули, что анализ аварийности показывает: практически все ДТП на переездах происходят по вине водителей автотранспортных средств.

Профилактические акции прошли в этот день в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Новороссийске, Майкопе, Белореченске, Абинске, Минеральных Водах, Махачкале, Грозном и в других населенных пунктах Юга России.

Источник: пресс-служба СКЖД

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Категория: Новости / Транспорт

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Международный день безопасности на железнодорожных переездах прошел на  Северо-Кавказской магистрали   