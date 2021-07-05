"Много металла". Эксперт предсказал, сколько будут стоить машины в России

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В России с 1 июля автомобили подорожали на 1-4%, пишут СМИ. Что будет с ценами дальше, предположил в интервью автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.

Отечественный автопроизводитель "АвтоВАЗ" с 1 июля поднял цены на весь модельный ряд, сообщают "Ведомости" со ссылкой на дилеров. По данным издания, рост составил от 2 до 4,25%.

Отмечается, что одновременно выросла стоимость иностранных марок, которые продаются в России. Так, Skoda стала дороже на 2,4-4%, Volkswagen – на 2-3%, BMW – в среднем на 1,9%, а Ford и Hyundai подняли цены на коммерческие автомобили на 1,5% и 3-5% соответственно.

В интервью радио Sputnik автомобильный эксперт и ведущий автомобильной программы "Минтранс" Вячеслав Субботин объяснил, почему произошло подорожание.

"Цены на металл выросли, и выросли сильно. Металл подорожал в два раза, и листовой прокат тоже серьезно подорожал – в 1,7 или 1,8 раза. Подорожало то, из чего штампуют автомобили, поэтому производители вынуждены поднимать цены, иначе они разорятся", – сказал он.

По мнению автоэксперта, подорожание автомобилей на 1-4% – это лишь начало. Если цены на металл не снизятся, стоимость машин продолжит расти, уверен он.

"Рост 4% – это немного. Я предполагаю, что цены взлетят на 15-20%. Машины делают из чугуна, стали и цветных металлов, то есть там очень много металла. Есть запас, есть какая-то инерция у производителей, но рост неизбежен", – прогнозирует Вячеслав Субботин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/