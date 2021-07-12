Поездки на море из Ростова станут доступнее в июле

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Для удовлетворения спроса на перевозку пассажиров на Черноморское побережье увеличивается составность «Ласточки» сообщением Ростов-Главный - Имеретинский Курорт.

8, 18 и 26 июля из Ростова-на-Дону «Ласточка» по-прежнему будет отправляться в 17.18, но уже сдвоенным составом (вместо 5 - 10 вагонов).

В обратном направлении сдвоенная «Ласточка» отправится из Имеретинского Курорта 7, 17 и 25 июля существующим графиком (в 02.04).

Подробную информацию о действующем расписании можно получить на сайтах ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00. (Звонок из любой точки России бесплатный).

Источник: пресс-служба СКЖД