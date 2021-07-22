Только 39% кубанцев соблюдают ПДД при поездках на велосипеде и электросамокате

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Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru в ходе опроса выяснила, что 11% кубанцев слышали про всероссийскую акцию «На работу на велосипеде», и только 6% приняли в ней участие.

При этом, в теплое время года 49% кубанцев регулярно пользуются велосипедом, а еще 28% делают это время от времени.

В целом, выяснилось, что 27% работников Краснодарского края выбирают в качестве транспортировки к месту работы велосипед, еще 8% опрошенных добираются на электросамокате, 24% используют общественный транспорт, 22% личное авто, каждый десятый ходит пешком, а 7% рассказали, что работают из дома.

На общественном транспорте чаще передвигаются рабочие (49%), юристы (49%) и специалисты по управлению персоналом (48%), велосипед выбирают 31% рабочих и 17% специалистов в области ИТ, личным автомобилем пользуются, в большинстве, работники сферы строительства и недвижимости (41%) и высший менеджмент (42%), пешие прогулки предпочитают специалисты в области науки и образования (23%), финансов и бухучета (20%), а также начинающие специалисты (19%).

Также 44% респондентов региона поделились, что им приходилось добираться на работу на велосипеде, 11% рассказали об опыте езды на электросамокате, больше всего последних среди айтишников (9%) и специалистов в области туризма и гостиничного бизнеса (9%). 71% опрошенных отметили, что преодолевают таким образом расстояние до 10 км, 19% - до 20 километров. При этом до 30 минут такой путь занимает у 62% опрошенных, четверть назвали временной интервал от 30 минут до часа.

- Интересно, что только 39% опрошенных региона полностью соблюдают ПДД в ходе таких поездок, 17% делают это лишь отчасти, а 4% не соблюдают совсем. При этом, 15% передвигаются по велодорожкам, а 35% по проезжей части, еще 48% используют тротуар.

Очень опасным видом передвижения велосипед считают только 5% кубанцев, а вот электросамокат назвали таковым 36% респондентов, - отмечает Алёна Манохина, руководитель пресс-службы hh.ru Юг. - Личным велосипедом или электросамокатом пользуются 87% кубанцев, 6% берут транспорт в прокат. Кроме этого, 68% работников края подчеркнули, что велосипед или самокат позволяет им попасть к назначенному месту быстрее, за счет объезда пробок, 39% отметили экономию средств на покупку проездных билетов и бензин, 44% рассматривают такую поездку, как возможность развеяться и передохнуть, а 37% заявили, что являются сторонниками здорового образа жизни. Положительное влияние таких поездок на производительность труда подтверждают 76% кубанцев.

Среди причин, почему они не используют такой вид транспорта, 44% кубанцев назвали его отсутствие, 37% говорили о том, что в офисе нет условий, чтобы принять душ или переодеться, 28% отметили, что добираться таким образом для них слишком долго, еще 6% рассказали, что для них это физически тяжело.

Опрос проводился с 7 по 16 июня 2021 среди 2859 соискателей.

Источник: пресс-служба HeadHunter