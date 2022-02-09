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Обращения к депутату Госдумы - на контроле

Участок улицы Луговой  в плачевном состоянии - об этом в своем коллективном обращении к депутату Госдумы Ивану Демченко сообщили жители города Абинска.
Абинчане обратили внимание на необходимость содействия в отсыпке дороги и нарезке кюветов.
По поручению депутата Госдумы Ивана Ивановича глава Абинского городского поселения Илья Валентинович Биушкин определил объем работ на месте -  выехал на улицу, встретился с заявителями, обозначил ответственных за выполнение.  
Вопрос решен оперативно - глубокие ямы отсыпаны шлаковым щебнем, дорожное полотно распланировано.
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Категория: Новости / Транспорт

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