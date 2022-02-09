/Транспорт/
Обращения к депутату Госдумы - на контроле
Участок улицы Луговой в плачевном состоянии - об этом в своем коллективном обращении к депутату Госдумы Ивану Демченко сообщили жители города Абинска.
Абинчане обратили внимание на необходимость содействия в отсыпке дороги и нарезке кюветов.
По поручению депутата Госдумы Ивана Ивановича глава Абинского городского поселения Илья Валентинович Биушкин определил объем работ на месте - выехал на улицу, встретился с заявителями, обозначил ответственных за выполнение.
Вопрос решен оперативно - глубокие ямы отсыпаны шлаковым щебнем, дорожное полотно распланировано.
#командаДемченко
#ГосДума
#депутатДемченко
#ЕдинаяРоссия
#ИванДемченко
#DemchenkoTeam
#государственнаядума
#абинскийрайон #анапа #крымскийрайон #темрюкскийрайон
#славянскийрайон
#единаяроссия #краснодарскийкрай
#избирательныйокруг48