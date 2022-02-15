Контроль за соблюдением масочного режима усилен в пригородных поездах, курсирующих по СКЖД

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Более 700 проверок, направленных на соблюдение масочного режима в поездах провели с начала текущего года представители АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» совместно с сотрудниками транспортной полиции.

Примерно треть из них прошла в Ростовской области. По итогам рейдов составлено более 200 административных протоколов.

В настоящее время компания-перевозчик реализует комплекс профилактических мероприятий. Для защиты здоровья пассажиров вагоны пригородных поездов перед каждым рейсом проходят обязательную санитарно-гигиеническую обработку с применением дезинфицирующих средств.

С целью минимизации контактов при покупке проездных документов железнодорожники рекомендуют пассажирам пользоваться бесконтактными способами оплаты: через безналичный расчет, терминалы самообслуживания или мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания»» является дочерним зависимым обществом ОАО «РЖД». Компания осуществляет пригородные пассажирские перевозки железнодорожным транспортом на территории 7 субъектов РФ: Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краевх, республиках Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания, Дагестан)