Определены имеющие риск подтопления участки федеральных трасс

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Руководитель ФКУ Упрдор «Черноморье» Андрей Жуков возглавил комиссию для организации работ по обеспечению безаварийного пропуска весеннего паводка. В управлении сформированы запасы инертных и пиломатериалов, определено количество бригад, приведена в готовность техника.

Краснодарский край первым встречает весеннее половодье, и все ведомства и службы, отвечающие за функционирование коммунальной и инженерной инфраструктуры, ежегодно готовятся к потенциальным рискам подтоплений.

Как сообщалось ранее, самое сильное воздействие снегопады и пришедшее вслед за ними половодье оказали на федеральную трассу А-146 Краснодар – Верхнебаканский. Ситуацию усугубляет загруженность дороги, которая в 5-6 раз превышает нормативную. Поэтому с прекращением осадков дорожники сразу приступили к ямочному ремонту на самых проблемных участках. Ведется капитальный ремонт на участках км 28-35 и 107-115. Там будет обновлено дорожное полотно, установлено и/или заменено наружное освещение. В течение года отремонтируют участки км 77-82 и 97-107. Планируется к включению в этот список и участка км 137-141.

– Противопаводковая комиссия ФКУ «Черноморье» определила участки, на которых возможен выход на дорожное полотно талых вод или сход селей. За всеми этими участками установлено круглосуточное наблюдение. Известен также перечень мостовых сооружений, которые могут подвергнуться воздействию воды из-за подъема уровня рек. В основном это объекты на трассах А-147 Джубга – граница с р. Абхазией и А-146 Краснодар – Верхнебаканский, – комментирует руководитель управления Андрей Жуков.

При подготовке к прохождению паводка были проверены все искусственные дорожные сооружения, состояние объездных путей, водоотводящих систем. К устранению нештатных ситуаций мобилизовано 238 работников в 35 бригадах и 147 единиц техники. Заготовлено 7477 кубометров инертных материалов и 152 кубометра пиломатериалов.

Источник: пресс-секретарь ФКУ Упрдор «Черноморье»