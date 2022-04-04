Эксперт назвал способы повысить скорость мобильного интернета

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Если вы недовольны скоростью мобильного интернета на своем устройстве, есть несколько способов ее повысить. Как это сделать, рассказал в интервью эксперт по телекоммуникациям Андрей Трофимов.

Некоторые аналитики отмечают снижение скорости мобильного интернета в России из-за роста трафика и сложностей с поставками телекоммуникационного оборудования из-за рубежа. От каких факторов зависит скорость интернета, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель отдела развития телеком-инфраструктуры компании Yota Андрей Трофимов.

"Скорость доступа к мобильному интернету в первую очередь зависит от нескольких факторов: это уровень полезного сигнала, уровень помех, загруженность обслуживающей базовой станции и категория мобильного устройства", – перечислил он.

Есть несколько способов обеспечить максимальную скорость мобильного интернета, продолжил эксперт.

"Не вдаваясь в технические детали, рекомендации по получению максимальных скоростей следующие. Находиться как можно ближе к базовой станции, идеально – в зоне прямой видимости. Использовать устройства, выпущенные в последние годы. Самые трафикоемкие задачи, например, просмотр видео в ультравысоком разрешении или скачивание через P2P протоколы, лучше отложить на дневное время, когда сети менее загружены. Также могу посоветовать контролировать фоновые активности приложений, например, синхронизацию с облачными сервисами, и использовать только проверенные, стабильные VPN-сервисы. Иначе возможно замедление скорости работы интернета", – объяснил Андрей Трофимов.

Теоретически при одновременном доступе к Wi-Fi и мобильному интернету эти варианты подключения к Сети могут дополнять друг друга, увеличивая скорость работы устройства.

"Теоретически такая возможность есть, но из-за большого количества технических ограничений и нюансов ее не используют. Чаще встречается обратная ситуация, когда при нестабильном доступе к Wi-Fi телефон начинает автоматически использовать мобильную связь", – отметил Андрей Трофимов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/