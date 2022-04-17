Производство пассажирских самолетов планируют увеличить в правительстве РФ

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В правительстве России и Госдуме рассматривают возможность увеличения серийного производства пассажирских самолетов.

В частности, речь шла о самолетах Ил-96 и ТУ-214.

Авиакомпании к 2024 году получат 6 самолетов МС-21 с отечественными двигателями, полностью российским будет также Sukhoi Superjet-100. Об этом рассказал депутат Государственной Думы Иван Демченко.

Санкции, которые введены против России западными «партнерами», повлияли на работу многих отраслей страны, в том числе и авиацию. В связи с этим предприятия оборонно-промышленного комплекса станут выходить на новые гражданские рынки и менять заграничные детали собственными компонентами самолетов.

Парламентарий отметил, что санкции против нашей страны — это не препятствие, а стимул к стремительному развитию отраслей.

— Для многих отраслей российского производства санкции стали новым вызовом. Задача ученых и авиаконструкторов из России — это не только преодоление трудностей, связанных с обеспечением комплектующими и деталями, но и возможность выйти на новый уровень производства отечественной техники, — подытожил Иван Демченко.

Источник: https://yasnonews.ru/news/obchestvo/71431_proizvodstvo_passazhirskikh_samoletov_planiruyut_uvelichit_v_pravitelstve_rf/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D