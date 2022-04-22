Новороссийские транспортные полицейские проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор»

/Транспорт/

В период с 14 по 22 апреля 2022 года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор», направленное на предупреждение групповой преступности несовершеннолетних, предотвращение вовлечения их в деструктивную деятельность, проникновения в подростковую среду информации экстремистской направленности, на нейтрализацию попыток вовлечения в проведении и участии в незаконных массовых акциях.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками ГПДН Новороссийского ЛО МВД России на транспорте совместно с территориальными ОМВД, представителями комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, представителями управления образования и молодежного центра в образовательных учреждениях проведено 34 разъяснительные беседы и лекции по формированию негативного отношения подростков к противоправному поведению, об ответственности за участие в незаконных публичных мероприятиях, несовершеннолетним доведены требования российского законодательства в области противодействия экстремистской деятельности.

Участникам мероприятий акцентировано внимание на необходимость незамедлительного информирования правоохранительных органов о фактах негативного влияния на подростков посторонних лиц с целью развития агрессии и побуждений к насильственным проявлениям в отношении окружающих.

Также в рамках проводимого мероприятия проводятся совместные проверки мест концентрации несовершеннолетних на объектах транспортного комплекса и прилегающем жилом массиве на предмет выявления мест пребывания безнадзорных и беспризорных детей, фактов вовлечения их в противоправную деятельность.

Источник: Пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте