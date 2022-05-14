На 1329-м км М-4 «Дон» в Краснодарском крае изменится схема движения

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В начале следующей недели стартует ремонт путепровода, расположенного над 1329-м километром основного хода дороги М-4 «Дон» (Восточный обход Краснодара). На период проведения работ вводится реверсивный режим движения по путепроводу со светофорным регулированием.

Максимальная разрешенная скорость будет снижена до 40 км/час. При этом ограничений движения по основному ходу трассы М-4 «Дон» на этом участке не предусмотрено.

На путепроводе заменят мостовое полотно, переустроят деформационные швы, выполнят работы по восстановлению бетонных поверхностей балок пролетных строений, опор и конусов.

Завершение ремонта сооружения намечено на конец текущего года.

Просим водителей заранее планировать маршруты поездок, быть внимательными в пути и соблюдать требования временных дорожных знаков.