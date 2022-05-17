ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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В связи с предстоящим началом летнего сезона Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю напоминает гражданам о правилах учёта, содержания маломерных судов и их плавания во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации.

Пограничный режим во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации включает правила:

учета и содержания российских маломерных самоходных и несамоходных (надводных и подводных) судов (средств) и средств передвижения по льду, их плавания и передвижения по льду;

промысловой, исследовательской, изыскательской и иной деятельности.

Российские маломерные самоходные и несамоходные (надводные и подводные) суда (средства) и средства передвижения по льду, используемые во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации, подлежат обязательному учету и хранению на пристанях, причалах, в других пунктах базирования. Выход этих судов (средств) и средств из пунктов базирования и возвращение осуществляется с уведомлением пограничных органов. Могут ограничиваться время выхода, пребывания на водных объектах, удаления от пунктов базирования и берегов.

Промысловая, исследовательская, изыскательская и иная деятельность во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации осуществляется - с уведомлением пограничных органов. При этом сообщаются сведения о местах, времени осуществления промысловой, исследовательской, изыскательской или иной деятельности, количестве участников, об используемых для этой цели промысловых и иных судах и о других средствах.

Лица, осуществляющие промысловую, исследовательскую, изыскательскую и иную деятельность без уведомления пограничных органов, а также с уведомлением их, но с нарушением условий такого уведомления, несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность, предусмотренную статьей 18.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

С конкретным содержанием правил учёта, выходя и содержания маломерных судов, используемых во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации можно ознакомиться в Правилах пограничного режима, утвержденных приказом ФСБ России от 7 августа 2017 г. № 454 (размещенных в открытых источниках).

При цитировании официального информационного сообщения ссылка на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю обязательна.