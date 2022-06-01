Отечественному флоту помогут

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За морскими судами хотят закрепить перевозку экспортных и импортных грузов. Что это означает?

Отечественному флоту дадут преференции при обслуживании морских грузопотоков в Россию и из неё.

Чем вызвана необходимость таких мер?

Из-за иностранных санкций грузополучатели и российские грузоотправители отдают предпочтение при фрахтовании судов иностранным флагам и иностранным судовладельцам. Это приводит к потере доходов и снижению налоговых поступлений.

Минтранс подготовит план действий, чтобы судоходные компании не прекратили свою деятельность и не пришли к банкротству.

Депутат Госдумы Иван Демченко сообщил, что принятие мер станет своевременным для наших южных портов для сохранения рабочих мест и позволит противостоять экономическому давлению со стороны иностранных государств.