Условия посещения бизнес-зала на вокзале станции Сочи стали привлекательнее

/Транспорт/

С начала июня посещение бизнес-зала вокзала Сочи для детей до 5 лет в сопровождении взрослого стало бесплатным. При этом стоимость 3-х часового пребывания юных пассажиров в возрасте от 6 до 10 лет теперь составляет 1 200 рублей.

Также до 30 ноября в бизнес-залах действуют особые условия для держателей карт туристических программ лояльности PriorityPass и LoungeKey, приостановивших свою работу в России. Стоимость 3-х часового пребывания для них составляет 1 500 рублей. Чтобы воспользоваться специальным предложением, нужно предъявить карту участника программы лояльности администратору.

Напомним, что гостям бизнес-зала доступно комфортное пространство для работы и отдыха, детский игровой уголок, питание по системе «шведский стол».

Помимо Сочи бизнес-залы нового формата представлены на вокзальных комплексах Ленинградский и Павелецкий (Москва), Московский (Санкт-Петербург), Волгоград, Нижний Новгород, Иваново, Петрозаводск и Уфа.

Источник: пресс-служба