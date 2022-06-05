На главной сочинской трассе сняты все ограничения движения

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К началу курортного сезона движение по федеральной трассе А-147 Джубга – граница с р. Абхазией полностью восстановлено в штатном режиме. В ночь на 1 июня сняты реверсивные схемы на всех ремонтных участках, восстановлено дорожное покрытие, заблаговременно нанесена разметка, установлены дорожные знаки.

Федеральные дорожники продолжают ремонтные работы там, где они еще не закончены, но уже без ограничения движения в виде реверсивных схем в дневное время, которых на начало мая на трассе А-147 было восемь.

Незавершенными на этой дороге остаются работы на участках близ поселков Волконка (117 км), Головинка (128, 132, 137, 138-139 км), Вардане – Лоо (143-158 км), Нижнее Уч-Дере (159-161 км). По окончанию курортного сезона, с 15 сентября в некоторых местах возможно возобновление реверсивного движения и в дневное время. Это необходимо для завершения ремонтов до конца текущего года. Напомним, что большинство работ, проводимых сегодня на А-147, было начато внепланово и связано с ликвидацией последствий масштабных оползней, деформировавших дорогу.

Руководитель ФКУ Упрдор «Черноморье» Виктор Вовк высоко оценил работу сотрудников Управления и подрядных организаций, ответственных за проведение и оперативное завершение работ на всех реверсивных участках. Накануне во время рабочей поездки высокую оценку труда федеральных дорожников дал и глава Сочи Алексей Копайгородский, который 25 мая посетил ремонтный участок на 168 км трассы в Дагомысе.

– Как и планировали, мы в полном объеме открыли движение на восьми участках, где ранее оно осуществлялось в реверсивном режиме. При этом начатые ранее работы будут продолжены. Наша задача – минимизировать неудобства для водителей, среди которых немало туристов, и сделать так, чтобы все пользователи федеральных трасс чувствовали себя максимально комфортно и безопасно, – заявил Виктор Вовк.

Источник: ФКУ Упрдор «Черноморье»