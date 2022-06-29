Транспортные полицейские Новороссийска выявили школьников, накладывавших посторонние предметы на рельсы

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В дежурную часть линейного отдела полиции МВД России на станции Крымская поступило сообщение от работника железной дороги о том, что на перегоне «Крымская-Абинская» обнаружено наложение посторонних предметов на железнодорожные пути. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ЛОП на станции Крымская МВД России на транспорте.

В ходе проверки информации сотрудники транспортной полиции установили, что к происшествию причастны две девочки, возрастом 10 и 11 лет, и мальчик 12 лет, которые из хулиганских побуждений наложили на железнодорожные рельсы камни. Происшествие явилось результатом слабого надзора родителей за детьми. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних провели с подростками профилактические беседы о правилах безопасного поведения на объектах транспорта, а также разъяснили меры ответственности за нарушение Российского законодательства.

Информация о проступке подростков направлена в учебные заведения и подразделения полиции по месту проживания. Специалисты проведут с ними индивидуальную профилактическую работу, чтобы исключить повторное совершение других противоправных поступков. Также данный факт будет рассмотрен на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства детей.

Транспортные полицейские настоятельно рекомендуют родителям напоминать подросткам правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте и вблизи него. Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах, накладывание посторонних предметов на рельсы, повреждение железнодорожных светофоров квалифицируются как действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте, и предусматривают административную, а в отдельных случаях и уголовную ответственность.

Источник: НОВОРОССИЙСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ НА ТРАНСПОРТЕ