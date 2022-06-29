 "Упрощенная" Lada Niva Travel будет пользоваться спросом

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Названа предварительная дата старта продаж "упрощенной" Lada Niva Travel. Будет ли эта машина пользоваться спросом, в интервью радио Sputnik спрогнозировал автоэксперт Игорь Моржаретто.

Lada Niva Travel в "упрощенной" версии может появиться в российских автосалонах в августе, пишет издание Autonews со ссылкой на менеджера одного из крупных столичных автосалонов. Официального подтверждения этой информации пока нет.

"АвтоВАЗ" сообщал о планах начать производство спецверсий автомобилей Lada с минимальным содержанием иностранных комплектующих с июня.

В интервью радио Sputnik автоэксперт Игорь Моржаретто выразил мнение, что выпуск "упрощенной" версии автомобиля Lada Niva Travel пойдет на благо и потребителей, и завода.

"Эта машина проще, у нее нет целого ряда современных опций, к которым мы уже привыкли: это ABS, подушки безопасности, система ГЛОНАСС, есть небольшие упрощения по экологическому классу, не кардинальные. Зато эта машина дешевле, а при отсутствии выбора появление любой серийной машины у большого количества дилеров – это благо. Это явление временное и на благо потребителей, которые получат хоть какой-то автомобиль, на благо завода, который наконец-то начал работать после нескольких месяцев простоя", – сказал он.

На автомобиль может быть большой спрос, считает автоэксперт.

"Пока у нас выпускают только упрощенную Lada Granta, на нее очень приличный спрос, выстроились некие очереди в регионах. Думаю, и на упрощенную Lada Niva в версии Travel будет большой спрос", – заключил Игорь Моржаретто.

Источник: Медиагруппа «Россия сегодня»