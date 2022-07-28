Попасть на кубанские курорты теперь станет легче

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Это станет возможным благодаря универсальному комбинированному билету, который включает в себя не только перелет, но и поездку на поезде до необходимого места отдыха.

Как отметил депутат Госдумы Иван Демченко, такая мера в значительной степени поможет разгрузить Сочи, где работает единственный аэропорт на юге России в условиях закрытого неба, а также откроет отдыхающим новые перспективные курорты.

В частности, парламентарий назвал Анапу отличным местом для отдыха, которое уверенно развивается и предлагает уровень сервиса сравнимый с другими уже известными направлениями.

«Уверен, общий билет будет востребован у пассажиров. После прибытия в Сочи отдыхающие будут знать, что их ждет, куда им направляться. Надеюсь, число таких предложений будет расти, а ранее мало изученные туристами направления наберут популярность», – резюмировал Иван Демченко.