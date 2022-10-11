Россиянам, отправляющимся из Краснодарского края в Крым, продолжают оказывать помощь

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Так, в Темрюкском районе на подъезде к Крымскому мосту организованы 8 стоянок с пунктами обогрева. Они работают в круглосуточном режиме. Также там выдается горячее питание и питьевая вода.

Помощь оказывается тем, кто ожидает своей очереди на паром – к ним подходят волонтеры «Единой России» со всем необходимым. Об этом рассказал депутат Госдумы Иван Демченко. Он отметил, что власти справляются с вызовами и делают все, чтобы сгладить образовавшиеся трудности и помочь водителям и пассажирам.

На данный момент ситуация на Крымском мосту под контролем.