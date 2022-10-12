Желающие отправиться на Крымский полуостров из Краснодарского края могут воспользоваться паромами

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На данный момент на Керченской переправе их работает уже четыре. Среди них паром «Керчеснкий-2», который занимается перевозкой грузовиков средних размеров до 3,5 тонн.

«Лаврентий» перевозит большегрузы и пассажирские автобусы.

Вместе с ними на линии работают «Ейск» и «Мария», перевозящие малотоннажные и крупнотоннажные автомобили соответственно.

Как отметил депутат Госдумы Иван Демченко, власти предпринимают все меры, чтобы скорее создать альтернативные способы транспортировки с Кубани в Крым и обратно. Речь не только про паромы, но и про автомобильное сообщение – в круглосуточном режиме строители занимаются восстановлением полотна.

При этом в точках скопления машин организуют пункты, где можно получить питание, воду, а также помощь при необходимости. Содействие оказывают наши кубанские волонтеры. Большое им спасибо! - отметил Иван Демченко.