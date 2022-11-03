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Депутат Госдумы Иван Демченко: нельзя допустить коллапс на основных транспортных развязках Темрюка и Крыма

По данным оперативного штаба Темрюкского района по направлению к Керченской паромной переправе на перехватывающих парковках находятся 340 транспортных средств.

 

Депутат Госдумы Иван Демченко поддерживает оперативную связь с главами территорий, которым поручено контролировать ситуацию в режиме повышенной готовности.

Большую помощь в организации питания и сохранения порядка оказывают волонтеры «Единой России» и движения #мывместе.

На помощь волонтерам Темрюкского района прибыли коллеги Славянского, Абинского, Крымского районов, города - курорта Анапы. Почистить котлы, помыть посуду, подготовить овощи к приготовлению, содержать в чистоте зону кухни и прилегающую территорию и многое другое – зона ответственности добровольцев.

Депутат Госдумы Иван Демченко отметил важность сплочения в трудный период всех, кто выполняет свои задачи на объектах.

#мывместе #командаДемченко #ГосДума

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Категория: Новости / Транспорт

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