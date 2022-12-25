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Сервис забытых вещей помог вернуть пассажирам СКЖД более 4,5 тыс. предметов

В январе-ноябре 2022 года благодаря сервису поиска забытых вещей на вокзальных комплексах Северо-Кавказской железной дороги пассажирам возвращено более 4,5 тыс. различных предметов, оставленных ими в поездах дальнего следования.

 

Чаще всего пассажиры забывали мобильные телефоны и аксессуары к ним (наушники, зарядные устройства), а также головные уборы, очки и зонты.

Среди необычных вещей, оставленных пассажирами в поездах, –   шлифовальная машина, сноуборд и пылесос.

Для розыска вещей, забытых в поезде, пассажиру необходимо заполнить электронную заявку в разделе «Пассажирам» на официальном сайте ОАО «РЖД». В анкете следует указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние четыре символа номера документа, по которому был оформлен билет.

Также потребуется составить описание забытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены. После подачи заявки пассажиру будет предложено идентифицировать свои вещи по фотографиям или дождаться обработки заявки работниками компании. Поиск вещей возможен в течение 30 дней с момента совершения поездки. Заявка будет обработана не позднее трех рабочих дней после ее подачи.

Источник: пресс-служба СКЖД

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Категория: Новости / Транспорт

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