 Восстановление пролета Крымского моста  идет ускоренными темпами

/Транспорт/

Стало известно, что сегодня завершилась надвижка первого пролета левой автодорожной части Крымского моста. Теперь движение автомобилей по правой стороне Крымского моста восстановлено.

Как рассказал депутат Госдумы Иван Демченко, этот вопрос удалось решить благодаря методу поперечной надвижки, что позволило выполнить работы раньше срока. Это серьезное достижение для Правительства РФ, которое организовывало и контролировало процессы выполнения ремонтных работы.

Для депутата Госдумы Ивана Демченко, представляющего интересы жителей избирательного округа, а в частности Темрюкского района, в котором расположены ключевые транспортные развязки на Крым, ремонт объекта - один из часто задаваемых вопросов от избирателей.

В ходе первой региональной недели года парламентарий держит связь с представителями ведомств, осуществляющими основные работы и представителями администраций края и муниципалитета для мониторинга ситуации.