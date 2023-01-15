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Депутат Госдумы Иван Демченко: благоустройство малых населенных пунктов начинается с дорог...

Капитальный ремонт дороги по обращению граждан проведен в Крымском районе. Так выполнен наказ, адресованный депутату Государственной Думы РФ Ивану Демченко.

 

Жители улицы Лермонтова станицы Варениковской благодарят за капитальный ремонт автомобильной дороги от ул. Коккинаки до ул. Красной протяженностью 1,107 км.?

Как отметил Иван Иванович, объединение средств из бюджетов разного уровня позволяет создавать комфортные условия для земляков. Общая стоимость объекта – 42,3 млн. рублей, из них краевой бюджет составил 41 млн. рублей, местный бюджет – 1,2 млн. рублей.

В рамках капитального ремонта выполнено асфальтирование дорожного полотна, ранее это было щебеночное покрытие, а также был построен тротуар.

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Категория: Новости / Транспорт

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