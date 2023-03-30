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Депутат Госдумы Иван Демченко: вместе поможем прийти бойцам к Победе!

 

Во время приема, который депутат Государственной Думы Иван Демченко провел в Крымском районе, к нему обратилась супруга мобилизованного с просьбой помочь приобрести шины на автомобиль «Нива».

Родные мобилизованного приобрели поддержанную машину, чтобы отправить ее в зону проведения специальной военной операции. Автомобиль отремонтировали и перекрасили. Не хватало только качественных шин.

Депутатом было принято решение оказать помощь из личных средств. Теперь машина  полностью готова для отправки в зону СВО. Дедушка мобилизованного передал благодарность за помощь.

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Категория: Новости / Транспорт

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