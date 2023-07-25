Количество отправленных пассажиров с крупнейших вокзалов СКЖД выросло на четверть в первом полугодии

/Транспорт/

В январе - июне 2023 года с крупнейших вокзалов СКЖД в пригородном и дальнем сообщении отправлено 18,4 млн пассажиров (+26%). Для сравнения, за аналогичный период прошлого года – 14,7 млн человек.

Наибольшая нагрузка по организации отправки пассажиров за 6 месяцев пришлась на вокзальные комплексы курортных зон Черноморского побережья.

Лидером по количеству пассажиров стал вокзал Адлер (2,8 млн человек).

Второе место у вокзала Ростов-Главный (2 млн 26 тыс.). Третье место у вокзала Краснодар-1 (2 млн 9 тыс.).

Далее следуют вокзалы Сочи (1,9 млн), Анапа (984 тыс.), Кисловодск (638 тыс.), Пятигорск (633 тыс.), Ессентуки (626 тыс.), Лазаревская (624 тыс.), Туапсе (613 тыс.), Новороссийск (605 тыс.), Минеральные Воды (441 тыс.), Олимпийский парк (340 тыс.).

Источник: пресс-служба СКЖД