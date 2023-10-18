Вокзал Краснодар-1 стал лидером по количеству обращений пассажиров через справочные видеотерминалы

/Транспорт/

За 9 месяцев 2023 года операторы справочных видеотерминалов, установленных на железнодорожных вокзалах страны, обработали около 258 тыс. звонков.

Лидирует по этому показателю вокзал Краснодар-1, где по видеосвязи за консультацией специалиста посетители обратились 19,8 тыс. раз. Также в тройке по популярности данной услуги вокзалы Пенза-1 и Екатеринбург, откуда поступило 13,4 и 13,1 тыс. видеозвонков соответственно.

Как правило, посетители вокзальных комплексов уточняют у специалистов расписание поездов, наличие билетов, варианты пересадки, а также номера путей отправления и прибытия.

Однако в ряде случаев пассажиры задавали нестандартные вопросы. Например, посетительница Белорусского вокзала обратилась по видеосвязи с просьбой помочь ей проложить маршрут до Бразилии, а один из пассажиров с ребенком попросил спеть малышу песенку «В лесу родилась елочка».

Стоит отметить, что операторы справочных видеотерминалов также владеют английским и китайским языками. Кроме того, они готовы при помощи русского жестового языка проконсультировать слабослышащих людей. Так в текущем году по видеосвязи обратились более 1,3 тыс. человек с нарушением слуха. Это на 71 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В настоящее время видеотерминалы работают более чем на 350 вокзальных комплексах страны – от Владивостока до Калининграда.