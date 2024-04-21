В Краснодарском крае, как и других регионах России, реализуется важная программа социальной газификации. 

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С сегодняшнего дня вступило в силу постановление Правительства о догазификации садовых товариществ в границах населенных пунктов – их жители уже могут начать подавать заявки в газораспределительные организации.

Соответствующее поручение в послании Федеральному Собранию ранее дал Президент России Владимир Владимирович Путин. Об этом поделился депутат Госдумы Иван Демченко на встрече с активистами округа.

По оценкам Правительства, такая газификация актуальная для порядка 1,5 млн домовладений на территории более 20 тысяч садовых товариществ по всей России. Для участия в ней необходимо соблюдение простых требований: домовладения должны быть предназначены для проживания, а также зарегистрированы и находиться в собственности. Кроме того, для прокладки сетей требуется решение общего собрания членов СНТ о предоставлении земельного участка общего назначения для размещения газопроводов.

"Программа социальной газификации – отличный шанс для тысяч российских семей, в том числе проживающих в пригородных СНТ, подключить к своим домам голубое топливо и существенно улучшить качество жизни. Уверен, инициированное Президентом Владимиром Владимировичем Путиным расширение программы будет актуально для жителей Краснодара и других городов нашего региона, которые смогут при государственной поддержке газифицировать свои домовладения", - отметил депутат Иван Демченко.

В рамках программы действуют льготы на подключение к газу для отдельных категорий граждан. Из резервного фонда Правительства на эти цели в 2023 году выделялся 961 млн рублей, сейчас эта сумма выросла до 1 млрд.