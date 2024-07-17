До конца 2024 года в Абинске достроят автомобильный мост – депутат Госдумы Иван Демченко

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Строительство автомобильного моста по улице Калинина Абинске завершат до конца 2024 года. Мост станет важным объектом инфраструктуры муниципалитета. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Государственной Думы Иван Демченко.

Сейчас подрядчик выполняет армирование железобетонных консолей балок пролета, устанавливаются на опоры балки пролетного строения, бетонируется монолитный железобетонный участок соединительной плиты, создается деформационный шов над опорой. Последний является важным элементом высокого уровня безопасности и прочности моста, уменьшает нагрузку на части конструкции, перечислил политик.

Мост в Абинске строится в рамках государственной программы Краснодарского края "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края", подчеркнул депутат Госдумы Иван Демченко. Их общая стоимость составила 601 млн рублей, из которых 541 млн – средства регионального бюджета, а 60 млн – местного.