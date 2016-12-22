На Дону из-за гололеда на трассе столкнулись более десяти машин

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На автодороге Ростов-на-Дону — Батайск произошла массовая авария с участием более десяти автомобилей.

Инцидент произошел 22 декабря около 09:00. По предварительным данным, из-за гололеда на трассе столкнулись более десяти автомобилей.

«Критической ситуации нет. Машины получили только механические повреждения. Никто не пострадал. Некоторые водители уже разъехались по европротоколу, другие оформляют аварию и тоже скоро уедут», — сообщает со ссылкой на источник в ГИБДД по Ростовской области.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник: yuga.ru