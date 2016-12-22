Между Сочи и Турцией может появиться регулярное круизное сообщение

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Об этом сообщил заместитель министра транспорта РФ Виктор Олерский.

По его словам, из Сочи круизы будут организованы не только в Крым, но и в соседнюю страну. Включение Стамбула в тур позволит организовать семидневное путешествие.

- По нашему мнению — и это мнение не только федерального органа — дополнительной привлекательностью должно быть включение в круиз Стамбула. Мы в течение нескольких месяцев вели переговоры с турецкими властями, потому что сначала был получен отказ, который был основан на том, что судно заходит в порты Крыма. Но буквально недавно мы такое добро получили и зафиксировали в протоколе, — сообщил замминистра транспорта РФ.

В среднем на одном судне поместятся до 500 пассажиров, когда планируется реализация проекта не сообщается.

Источник: livekuban.ru