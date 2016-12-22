Строители Крымского моста планируют освоить в следующем году более 60 млрд руб

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Производственная программа строителей транспортного перехода через Керченский пролив на 2017 год рассчитана на выполнение работ стоимостью 60,6 млрд рублей. Это следует из дополнительного соглашения (ДС№17) к госконтракту на строительство моста между ФКУ «Упрдор «Тамань» и ООО «Стройгазмонтаж».

В документе, в частности, говорится, что подрядчик выполнит работы стоимостью 31 млрд руб на автодорожной части моста и на 20,7 млрд – на железнодорожной. Кроме этого, в следующем году будут осуществлены работы по строительству временных зданий и сооружений, а также коммунальной инфраструктуры, проектные и изыскательские работы, благоустройство и озеленение территории. Главная технологическая операция года – монтаж на опоры готовых арочных пролётов обойдётся в 905,7 млн руб для железнодорожной и 723,8 млн руб для автомобильной части Крымского моста. В то же время монтаж арочных пролётов на стапелях будет стоить заказчику 3 млрд руб (1,6 млрд руб – железнодорожная и 1,4 млрд руб – автомобильная арки).

Из документа также следует, что в 2018 году строители должны будут выполнить работы на 70,3 млрд руб, а в 2019 – на 44,4 млрд руб. При этом устройство 38 км железнодорожных путей обойдётся в 1,2 млрд руб, а за асфальтирование 336,2 тыс квадратных метров дорожного полотна заказчик заплатит 540,5 млн руб.

Строительство транспортного перехода через Керченский пролив ведёт одна из крупнейших российских компаний – «Стройгазмонтаж» (СГМ), принадлежащая бизнесмену Аркадию Ротенбергу. Основные строительно-монтажные работы начались в начале этого года. Общая стоимость проекта по контракту составляет 223,1 млрд руб, а с учётом затрат заказчика – почти 228 млн руб. Планируется, что автомобильное движение по мосту будет открыто в декабре 2018 года, а железнодорожное – к декабрю 2019 года.

Источник: c-inform.info