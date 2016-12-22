В Краснодаре представили проект метро для города и пригородов НАЗЕМКА

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В КЦ «Типография» в Краснодаре состоялась презентация разработанного активистами проекта метро НАЗЕМКА (наземного метро краснодарской агломерации).

Проект был разработан рабочей группой, в которую вошли участники общественного движения «Городские решения», редакция портала «Общественный транспорт Кубани и Адыгеи» и представители НАО «Кубань Экспресс-Пригород» — краевого оператора-перевозчика. Провел презентацию член совета директоров НАО «Кубань Экспресс-Пригород» Евгений Змиев.

«НАЗЕМКА — это наша наземная альтернатива классическому подземному метрополитену (который очень дорог и труднореализуем в условиях Краснодара), ничем не уступающая по скоростным характеристикам и комфорту. Проект предполагает максимально эффективное использование существующих железнодорожных путей в пределах агломерации для местного пассажирского движения», — отмечают создатели проекта.

Основным преимуществом они считают то, что на начальном этапе реализации проекта не потребуется закупки нового подвижного состава, строительства дополнительных путей, а также демонтажа и выноса железной дороги (как в проекте «Краснодарский транзит»). Необходимо будет выделение приоритета движению метропоездов со стороны РЖД, реконструкция и строительство платформ и взаимодействие между властями, РЖД и рабочей группой проекта при его реализации.

«Проект НАЗЕМКА можно реализовать уже здесь и сейчас, лишь имея на то политическую волю и желание горожан. Более того, проект уже нашел отклик у властей», — добавили авторы.

Источник: yuga.ru