Новороссийский "Маячок": как водители реагируют на карету скорой помощи, спешащую на вызов?

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Проблема не предоставления преимущества транспорту специальных служб с включенными проблесковыми маячками приобретает все большую актуальность в нашем городе. Очень часто для того, чтобы пробиться сквозь плотный поток автомашин, водители спецмашин вынуждены совершать весьма рискованные маневры между автомобилями, водители которых не спешат уступить дорогу.

Несколько дней подряд сотрудники отдела ГИБДД и ОР ДПС, совместно с МБУ «Станция скорой медицинской помощи» проводили профилактическое мероприятие «Маячок». Во время рейда за машиной «скорой помощи», с включенным проблесковым маячком и сиреной, двигались патрульные автомобили ДПС. В большинстве случаев водители, услышав специальный звуковой сигнал, незамедлительно освобождали полосу движения. Однако встречались и нарушители, которые не задумываются о том, что для машин специального назначения, которые спешат на вызов, подчас важна каждая секунда. На водителей, не предоставивших преимущество в движении спецавтомобилю, двигавшемуся с включенным проблесковым маячком и сиреной, было составлено 4 административных материала.

Нигилизм водителей проявляется в том, что многие из них не видят в своих действиях ничего предосудительного в не предоставлении преимущества транспортным средствам с включенными проблесковыми маячками, а ведь эти автомобили спешат к кому-то на помощь и каждая минута может стоить жизни. В Кодексе об административных правонарушениях за данное правонарушение предусмотрено наказание, в виде наложения административного штрафа в размере 500 рублей или лишение права управления автомобилем на срок от 1 до 3 месяцев. Уважаемые участники дорожного движения! Будьте внимательны и взаимовежливы друг к другу!

Источник: Пресс-служба отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийск